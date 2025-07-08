В ОЭЗ «Ростовская» построят пять импортозамещающих производств за 3,3 млрд рублей

В особой экономической зоне «Ростовская» в Новочеркасске разместятся пять новых импортозамещающих предприятий с совокупными инвестициями более 3,3 млрд руб. Соглашения подписали на международном промышленном форуме «Иннопром-2025». Об этом сообщила пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

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«В ОЭЗ разместятся новые производства различного профиля от машиностроения до химической промышленности и индустрии строительных материалов»,— прокомментировал гендиректор «АИР региона» Игорь Бураков.

По словам господина Буракова, в строительство машиностроительного завода «Армадон» привлекут 850 млн руб. инвестиций. Предприятие будет выпускать сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику, грузоподъемное, навесное и прицепное оборудование, транспортные средства специального назначения. «ОЗ-Кемикалс» запустит производство индустриальных лакокрасочных материалов собственной разработки мощностью 12 тыс. т в год. Инвестиции в проект составят 500 млн руб.

Научно-производственное предприятие «МИТТАУ» реализует проект создания импортозамещающего производства контрольно-измерительных приборов мощностью до 300 тыс. ед. продукции ежегодно. В проект планируется вложить 500 млн руб.

Компания «Кселон» планирует запустить за один млрд руб. производство цифровых детекторов для рентгенологического оборудования. «Металлвелд» проинвестирует развитие производства строительных металлоконструкций за 500 млн руб.

Валентина Любашенко