В ОЭЗ «Ростовская» построят пять импортозамещающих производств за 3,3 млрд рублей
В особой экономической зоне «Ростовская» в Новочеркасске разместятся пять новых импортозамещающих предприятий с совокупными инвестициями более 3,3 млрд руб. Соглашения подписали на международном промышленном форуме «Иннопром-2025». Об этом сообщила пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«В ОЭЗ разместятся новые производства различного профиля от машиностроения до химической промышленности и индустрии строительных материалов»,— прокомментировал гендиректор «АИР региона» Игорь Бураков.
По словам господина Буракова, в строительство машиностроительного завода «Армадон» привлекут 850 млн руб. инвестиций. Предприятие будет выпускать сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику, грузоподъемное, навесное и прицепное оборудование, транспортные средства специального назначения. «ОЗ-Кемикалс» запустит производство индустриальных лакокрасочных материалов собственной разработки мощностью 12 тыс. т в год. Инвестиции в проект составят 500 млн руб.
Научно-производственное предприятие «МИТТАУ» реализует проект создания импортозамещающего производства контрольно-измерительных приборов мощностью до 300 тыс. ед. продукции ежегодно. В проект планируется вложить 500 млн руб.
Компания «Кселон» планирует запустить за один млрд руб. производство цифровых детекторов для рентгенологического оборудования. «Металлвелд» проинвестирует развитие производства строительных металлоконструкций за 500 млн руб.