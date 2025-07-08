Ставропольский суд рассмотрит дело о мошенничестве с землей на 67 млн руб.

Прокуратура Ставропольского края направила в суд дело 27-летнего предпринимателя и его 50-летнего родственника. Они обвиняются в мошенничестве с земельными участками, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установило следствие (дело вело Главное управление МВД России по Ставропольскому краю), обвиняемые в черте Ставрополя выкупили неиспользуемые ветхие строения и получили право на покупку земли под ними по цене вдвое ниже рыночной. Площадь участка составила более 33 тыс. кв. м. По условиям сделки бизнесмены должны были использовать участок для проведения занятий парашютным спортом без передачи права собственности третьим лицам.

Однако после приобретения земли фигуранты размежевали ее на 50 самостоятельных участков. Часть из них застроили и успели продать. Общая сумма ущерба городскому бюджету, по данным следствия, составила более 67 млн руб.

На имущество обвиняемых — недвижимость и автомобили — наложен арест на сумму около 100 млн руб. Дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя.

Александра Ларинцева, Пятигорск