Сочи вошел в топ-10 направлений для длительного отдыха

В июле Сочи занял девятое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первое место рейтинга занял Нептун. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем за 3,1 тыс. руб. за ночь. Средняя продолжительность поездки — две недели.

Второе место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха заняла Глафировка. В селе Щербиновского района путешественники бронируют номера в среднем на 12 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Топ-3 направлений замывает Морское. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для длительного отдыха также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Ейск занял четвертое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,9 тыс. руб.

Мария Удовик