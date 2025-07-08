Правительство планирует обязать операторов использовать только российское ПО

Правительство РФ рассматривает законодательное закрепление требования об обязательном использовании отечественного программного обеспечения, включая системы управления базами данных (СУБД), для операторов персональных данных. Соответствующее поручение Минцифры, ФСБ и ФСТЭК дал премьер-министр Михаил Мишустин. Предложения по поправкам должны быть подготовлены до 1 декабря 2025 года, а переходный период завершится к 1 сентября 2027 года.

В Минцифры заявили «Ъ», что обсудят подходы к реализации с отраслью, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что переход будет поэтапным. Операторы смогут выбирать решения из реестра российского ПО, где представлены тысячи разработок.

Эксперты сомневаются в реалистичности полного перехода к установленному сроку. По словам Сергея Бабкина из «Рексофт», многие компании десятилетиями используют западные СУБД, интегрированные в бизнес-процессы, и их замена потребует масштабной адаптации. Ассоциация больших данных («Сбер», VK, «Яндекс») отмечает, что необходимо учитывать различия между операторами по объему данных и готовности инфраструктуры.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Переход кода».