Главные новости за 7 июля. Курск, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов
Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт найден мертвым.
Московская группа «Профит» построит второй поселок для курских переселенцев.
Управление стройполитики Воронежа возглавил Евгений Бутузов в статусе и. о.
«Промстрой Эксперт» депутата горсовета Липецка попал под наблюдение.
Экс-капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири переходит в «Оренбург».
Воронежский суд прекратил дело по иску мэрии к оператору Алексеевского рынка.
На достройку орловского «Титаника» выделяют еще 1,3 млрд рублей.
Тамбовская компания хочет обанкротить крупного местного дорожника.