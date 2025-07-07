Главные новости за 7 июля. Курск, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт найден мертвым.

Московская группа «Профит» построит второй поселок для курских переселенцев.

Управление стройполитики Воронежа возглавил Евгений Бутузов в статусе и. о.

«Промстрой Эксперт» депутата горсовета Липецка попал под наблюдение.

Экс-капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири переходит в «Оренбург».

Воронежский суд прекратил дело по иску мэрии к оператору Алексеевского рынка.

На достройку орловского «Титаника» выделяют еще 1,3 млрд рублей.

Тамбовская компания хочет обанкротить крупного местного дорожника.