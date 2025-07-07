Московская группа «Профит» построит второй поселок для курских переселенцев

Победителем отбора проектов коттеджного поселка для вынужденных переселенцев в Фатежском районе Курской области стало московское ООО «Профит гудс» — структура финансово-промышленной группы «Профит». Это следует из протокола подведения итогов процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как и в предыдущем отборе, на участие в нем заявилось только ООО «Профит гудс». В начале июня первую процедуру признали несостоявшейся из-за нарушений в заявке компании.

Победитель предложил построить 17,7 тыс. кв. м на участке площадью 18 га при градостроительном потенциале земли в 18,9 тыс. кв. м. Не менее 8,8 тыс. кв. м планируют передать обладателям жилищных сертификатов. Как отметил врио замгубернатора региона Владимир Базаров на оперативном совещании, структура «Профита» также планирует создание футбольного поля, детских площадок и магазинов.

Реализовать проект хотят за два года, начиная с 1 октября 2025-го. На этот срок участок будет предоставлен победителю отбора в аренду.

По данным Rusprofile, ООО «Профит гудс» было зарегистрировано в Москве в июле 2017 года для деятельности агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Уставный капитал — 36,6 млн руб. 97,54% компании принадлежит Владимиру Смирнову, 2,46% — ООО «Профит текстиль индастри» (структура финансово-промышленной группы «Профит»). Господин Смирнов является учредителем еще 59 юрлиц, в том числе входящих в «Профит». ООО «Профит гудс» отработало 2024 год с выручкой 54 млн и чистым убытком 37 млн руб. Генеральный директор — Роман Саратов.

В середине июня курские власти подвели итоги отбора проектов коттеджного поселка для переселенцев в Курчатове. Победителем процедуры стал местный крупный застройщик КПД имени Дериглазова. Компания планирует застроить 14,1 га за семь лет.

Алина Морозова