Экс-капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири переходит в «Оренбург»

Полузащитник и экс-капитан воронежского футбольного клуба «Факел» Ираклий Квеквескири перешел в «Оренбург». Об этом сообщили в пресс-службе «Оренбурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Квеквескири

Фото: пресс-служба ФК «Факел» Ираклий Квеквескири

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Футболист родился в 1990 году в Грузии. Выступал за венгерские клубы «Печ» и «СЗТК-Эрима», грузинские «Динамо» (Батуми) и «Гурию», армянские «Мику» и «Алашкерт», московский «Арарат», «СКА-Хабаровск». В 2022 году заключил контракт с воронежским «Факелом», а в конце мая 2025-го покинул клуб.

Сегодня сообщалось, что воронежский губернатор Александр Гусев поручил за год вернуть «Факел» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В последнем, 30-м туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона воронежский клуб вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.

О том, как прошел последний матч воронежской команды,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов