Тамбовская компания хочет обанкротить крупного местного дорожника

Тамбовское ООО «Паритет» уведомило о намерении обратиться в арбитражный суд региона с иском о признании банкротом местного ООО «Строй Нэс-Аб». Информация об этом появилась на «Федресурсе». Согласно картотеке арбитражных дел, заявление в суд пока не поступало.

Осенью 2024 года обанкротить компанию пыталось воронежское ООО «Дорлайн» из-за задолженности в 2,7 млн руб. Однако в январе 2025-го суд вернул иск, так как «Дорлайн» не предоставил доказательства наличия долга.

В сентябре 2024-го с требованием признать «Строй Нэс-Аб» несостоятельным обратилась тамбовская строительная компания «Стройпремьер сервис». Речь шла о задолженности в 5,6 млн руб. Суд вернул заявлению кредитору из-за нарушений при составлении иска.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Строй Нэс-Аб» зарегистрировано в 2000 году в Тамбове для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 11,5 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Мисак Демурчян. Выручка компании в 2024 году составила 957 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Организация являлась поставщиком в 214 государственных контрактах на сумму 20,6 млрд руб. ООО «Паритет» зарегистрировано в Тамбове в 2023 году для деятельности агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Марина Теплякова. В 2024 году выручка компании составила 2,4 млн руб. при чистой прибыли в 235 тыс. руб.

Егор Якимов