«Промстрой Эксперт» депутата горсовета Липецка попал под наблюдение

Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Промстрой Эксперт» (принадлежит депутату горсовета Станиславу Полосину). Это следует из картотеки арбитражных дел. Временным управляющим утвержден Михаил Бредихин из «Альянса управляющих».

С иском о признании компании банкротом обратилось в ноябре 2024 года управление ФНС по Липецкой области. Сумма требований не раскрывалась.

Осенью 2024-го иркутское ООО РСК «Капитал» пыталось обанкротить «Промстрой Эксперт», однако суд прекратил производство по делу, посчитав иск необоснованным. ФНС по Липецкой области тогда выступала третьим лицом в деле.

ООО «Промстрой Эксперт» было зарегистрировано в Липецке в марте 2006 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Станислав Полосин. Он также владеет и руководит липецкими ООО «Промстрой Эксперт-М» и ООО «Спецтяжстрой» с аналогичными видами деятельности. Выручка компании в 2024 году составила 294 млн руб., а убыток — 6,1 млн руб.

Егор Якимов