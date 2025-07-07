Управление стройполитики Воронежа возглавил Евгений Бутузов в статусе и. о.

Исполняющим обязанности руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа назначен Евгений Бутузов. Он приступил к своим обязанностям со 2 июля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мэрия Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее господин Бутузов занимал пост заместителя руководителя управления и начальника отдела муниципального строительства и оформления прав собственности.

Евгений Шишкин, возглавлявший управление строительной политики мэрии с 2023 года, был отправлен в СИЗО до 29 июля. Его задержали 1 июля после обысков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Оно было возбуждено по материалам прокуратуры и УФСБ. В рамках проверки проекта реконструкции Петровской набережной был установлен факт хищения более 37 млн руб. при устройстве малых архитектурных форм, которые не соответствовали параметрам, указанным в договорах с подрядчиком.

Егор Якимов