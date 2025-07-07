Воронежский суд прекратил дело по иску мэрии к оператору Алексеевского рынка

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску управления имущественных и земельных отношений мэрии облцентра о взыскании 442,6 тыс. руб. с оператора Алексеевского рынка ООО «Алефъ». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Управление мэрии Воронежа отказалось от иска. В мэрии не смогли оперативно прокомментировать «Ъ-Черноземье» причины такого решения. Суть претензий состояла во взыскании «неосновательного обогащения и процентов за пользование земельными участками» на территории рынка.

Вчера председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела о незаконной торговле на Алексеевском рынке. Местные СМИ накануне сообщили, что, несмотря на выявленные нарушения и судебное решение о сносе, рынок не был демонтирован. Также там якобы случались драки с применением оружия.

В апреле сообщалось, что аукцион на право аренды земельного участка на улице Дубровина в Воронеже возле Алексеевского рынка был отменен. По данным облправительства, это решение связано с тем, что «Алефъ» вновь обратился за отсрочкой исполнения решения суда, которое затрагивает указанный участок земли.

Отмечалось, что почти весь рынок «Алексеевский» (69 тыс. кв. м) уже находится в собственности у ООО «Алефъ». При возведении строений на своей земле компания затронула участок, собственность на который не разграничена.

Подробнее о судебных разбирательствах из-за участков рынка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов