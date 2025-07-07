В Краснодаре 7 и 8 июля ночью проведут обработку парков от клещей и комаров

В ночные часы 7 и 8 июля в Краснодаре проведут акарицидную обработку от клещей и комаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Обработка начнtтся после 22:00 по мск в парках «Городской Сад», «Чистяковская роща», «Солнечный остров», имени 30-летия Победы, «Старая Кубань» и «Рождественский». Жителей просят временно воздержаться от посещения этих территорий.

По данным мэрии, средства не представляют опасности для людей и животных, поэтому уже на следующий день парки можно будет посещать без ограничений. Также продолжается мониторинг водоемов — при обнаружении личинок комаров проведут обработку.

Анна Гречко