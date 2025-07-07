Запломбированные стоки

Крупнейшая в Ярославской области фабрика мороженого «Айсберри-ФМ» в Тутаеве возобновит работу после остановки из-за отключения канализации. Компания «Водоотведение» ограничила стоки фабрики, требуя уплаты более 30 млн руб. за прием сточных вод, содержащих загрязняющие вещества в сверхнормативных концентрациях. Компания оспаривает претензии водоканала и смогла продолжить работу только добившись определения суда о разрешении отвода стоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

8 июля фабрика мороженого «Айсберри-ФМ» в Тутаеве возобновит работу после вынужденного простоя. Об этом сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. В ведомстве отметили, что предприятие не работало с 3 июля из-за отключения от центральной системы канализации. Услуги канализации в городе оказывает частное ООО «Водоотведение» (водоканал). Как сообщили «Ъ-Ярославль» в компании, отключение связано с неуплатой предприятием счетов за прием сточных вод, содержащих загрязняющие вещества в сверхнормативных концентрациях, а также за негативное воздействие на центральную систему водооведения.

Фабрика мороженого в Тутаеве открылась в августе 2021 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Айсберри-ФМ» работают 777 человек, выручка в 2024 году составила 9,3 млрд руб. Собственниками являются ООО «Вологодское Мороженое» (99,99%) и ООО «ТД Айсберри». Входит в ГК «Айсберри» и является одной из трех фабрик крупнейшего в стране производителя мороженого (по данным «Ъ»).

По данным «Водоотведения», в стоках «Айсберри-ФМ» неоднократно фиксировались превышения нормативов загрязняющих веществ, в первую очередь, по жирам. «По жирам в июне 2025 года зафиксировано превышение в 7,9 раз. Согласно приложению 5 к "Правилам холодного водоснабжения и водоотведения" оно квалифицируется в качестве грубого нарушения (которое начинается с трехкратного превышения норматива по данному показателю). При поступлении стоков с такой степенью концентрации загрязняющих веществ в центральную канализацию Тутаева возникает критический риск того, что очистные сооружения водоканала не справятся с переработкой загрязненных производственных стоков»,— рассказала «Ъ-Ярославль представитель ООО «Водоотведение» адвокат Ирина Чистова.

Стоки со всего города поступают на биологические очистные сооружения водоканала. Очистка стоков производится с использованием живого ила.

«Поступление отходов молочного производства с грубым превышением концентрации загрязняющих веществ губительны для живого ила и, как следствие, может негативно отразится на итоговом процессе очистки всех стоков, что недопустимо»,— добавила госпожа Чистова.

За загрязнение сверх нормативов законом установлена повышенная плата, а также возможность отключить абонента от услуги. По словам представителя «Водоотведения», задолженность предприятия за превышение нормативов по данным на конец июня составила более 32,6 млн руб. При этом обычную плату за прием и транспортировку стоков предприятие вносит.

ООО «Айсберри-ФМ» не согласно как с результатами исследований, установившими превышение загрязняющих веществ, так и с выставленными счетами за это. Предприятие обжалует их в арбитражном суде Ярославской области. Ответчиком выступает как «Водоотведение», так и госпредприятие Ярославской области «Центр охраны окружающей среды», которое производит анализы по заказу ресурсоснабжающей компании.

20 и 26 июня ООО «Водоотведение» уведомило ООО «Айсберри-ФМ» о предстоящем отключении от канализации. Официальным поводом стала неоплата коммунальных услуг за два и более расчетных периода. Фабрика в рамках судебных разбирательств в арбитражном суде подала ходатайство об обеспечительных мерах. Она просила «запретить ООО "Водоотведение" прекращать и отказываться от оказания услуг по приемке и транспортировке сточных вод абонента». Ходатайство было отклонено определением суда от 2 июля.

30 июня на сетях предприятия было установлено блокировочное оборудование. 3 июля фабрика вынуждена была приостановить работу. Генеральный директор ООО «Айсберри-ФМ» Андрей Есипов назвал ситуацию недопустимой.

«Это решение было принято в одностороннем порядке, несмотря на официальное предостережение Тутаевского межрайонного прокурора о недопустимости подобных действий при отсутствии вступивших в силу судебных решений. Мы имеем дело с беспрецедентным случаем действий коммунальной организации в ущерб промышленной безопасности и социальным интересам региона. Блокирование жизненно важной инфраструктуры промышленного предприятия в обход судебных процедур и вопреки позиции надзорных органов является недопустимым»,— заявил «Ъ-Ярославль» господин Есипов.

Уже после остановки предприятия 4 июля Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел новое ходатайство «Айсберри-ФМ» об обеспечительных мерах. В нем предприятие вновь потребовало приостановить действие уведомлений об отключении от коммунальной услуги, запретить ограничивать стоки предприятия, а также «возложить на ООО "Водоотведение" обязанность совершить действия по демонтажу установленного им оборудования, препятствующего отводу стоков».

«Заявление о принятии обеспечительных мер мотивировано тем, что непринятие обеспечительных мер грозит причинением значительного ущерба заявителю. Более подробно доводы изложены в заявлении»,— приводится позиция «Айсберри-ФМ» в определении суда.

Суд удовлетворил ходатайство частично. Он приостановил действие уведомления и запретил ограничивать стоки. Требование о демонтаже блокировочного оборудования суд не удовлетворил. Между тем 5 июля «Водоотведение» возобновило прием стоков в связи с определением суда.

«В настоящее время ограничения на сливы отходов сняты. Со вторника фабрика возобновляет работу в прежнем режиме»,— сообщили в министерстве АПК и потребительского рынка региона.

Судебные разбирательства продолжаются. В ООО «Водоотведение» «Ъ-Ярославль» сообщили, что продолжат контролировать стоки и намерены взыскать начисленную задолженность с фабрики мороженого.

Антон Голицын