Гражданина Узбекистана на родине приговорили к 5 годам за участие в СВО

Суд в Узбекистане приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина страны по обвинению в наемничестве. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны РФ для участия в военной операции на Украине.

Как передает ТАСС, в 2018 году мужчина уехал в Россию на заработки, получил второе, российское, гражданство. В июле 2024 года поступил на контрактную службу в зоне СВО. В том же месяце он был ранен, после чего его признали временно непригодным для службы. В декабре мужчина вернулся в Узбекистан, где был задержан.

Суд признал гражданина виновным по статье о наемничестве. Согласно местному законодательству, она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Законодательство Узбекистана запрещает гражданам страны участвовать в военных конфликтах на территории другого государства. В ноябре 2024 года другого гражданина Узбекистана приговорили к 5 годам лишения свободы также за участие в российской СВО.