ФСБ выявила в Новосибирске фейковый конкурс для сбора разведданных

В Новосибирской области УФСБ выявило распространение в соцсетях ложной информации о проведении «псевдопатриотического проекта, участие в котором грозит возбуждением уголовного дела», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, в Telegram-каналах были размещены посты с предложением об участии в конкурсах с денежным призовым фондом. Участникам предлагали за вознаграждение присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий.

«Фактической целью организаторов является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности РФ»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова