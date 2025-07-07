Казанскому монастырю вернут бывшие кельи

Казанский женский монастырь в Ярославле может получить в собственность бывшие кельи на улице Первомайской, 21а. Проект решения об этом мэрия внесла в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Речь идет о нежилом здании площадью 98 кв. м и земельном участке площадью 1038 кв. м. Этот объект культурного наследия, известный как «Башня северо-западная с кельями», имеет подтвержденное религиозное назначение.

«В соответствии с Федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" вышеуказанное недвижимое имущество подлежит передаче в собственность религиозной организации как имущество религиозного назначения»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас в соседнем здании находится музей Казанского монастыря. Обращение монастыря поступило в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии. Решение о передаче должен принять муниципалитет Ярославля.

Вопрос будет рассмотрен на комиссии муниципалитета в среду, 9 июля, после чего его вынесут на пленарное заседание.

Антон Голицын