Грузовики иностранных перевозчиков не выпустят из России без оплаты проезда

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платных дорог уведомлять водителей о долге за проезд через портал «Госуслуги».

Сейчас там можно найти задолженность за проезд по ЦКАД, М-12 и М-11 (объекты госкомпании «Автодор»). Поправки обяжут направлять данные о должниках всех операторов региональных и частных дорог, в том числе проспекта Багратиона в Москве, Мытищинской хорды в Подмосковье, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, Обхода Хабаровска и т. д. Информация о задолженности будет направляться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, оттуда — на «Госуслуги».

Ко второму чтению законопроект был дополнен рядом других положений (таблица поправок опубликована в базе Госдумы, “Ъ” изучил ее). Грузовики, принадлежащие международным перевозчикам, при выезде из РФ на пункте пропуска через госграницу не будут допускать для движения, пока водители не оплатят долг за проезд по платной дороге. Аналогичное правило будет применяться и при выезде из РФ. Законопроект планируется рассмотреть 8 июля.

Иван Буранов