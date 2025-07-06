Кинофестиваль, «Ярославские деfчата» и арт-медиации

В Ярославле в период с 7 по 13 июля состоятся выступление коллектива Overdrive Blues Band в саду, спектакль «Монолог женщины» в кафе и концерт проекта «Ярославские деfчата», а также состоятся показы фильмов и встречи в рамках кинофестиваля «В кругу семьи». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

Концерты

9 июля состоится концерт проекта «Ярославские деfчата» в концерт-холле «Кино». Исполнители: Ксения Селезенва, Диана Кубасова, Екатерина Гурова, Александра Штерн, «Майнугин-Бенд», Сергей Васильев (саксофон), Мария Большакова (скрипка, вокал). Начало — в 18:30, стоимость билетов — от 800 руб.

12 июля в Губернаторском саду выступит ярославский коллектив Overdrive Blues Band. Музыканты представят зрителям программу «Блюз и не только»: блюз, джаз, мировые хиты и авторская музыка. Начало — в 17:00, стоимость билета — 500 руб.

Спектакли

10 июля в кафе «Арабуста» состоится спектакль «Монолог женщины» театра-студии «Балаган». Режиссер – заслуженный артист России Юрий Клипп. Постановка представляется из себя ряд зарисовок о любви, рассказанных от лица женщины. Начало — в 18:30, стоимость — от 600 руб.

Выставки и лекции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

В Ярославском художественном музее (ЯХМ) открылась выставка Ариадны Соколовой, посвященная 100-летию художника. В экспозицию вошли портреты, пейзажи и натюрморты, исполненные в конце 1950-х–1960-х – в период «оттепели», когда творческие поиски художницы пришли к созданию узнаваемого стиля. Стоимость входного билета — 80 руб.

Сборная экскурсия «Прогулка по нарисованному городу» состоится в музее истории города Ярославля 11 июля. Гости «прогуляются» взглядом по улочкам Ярославля, запечатленным ярославской художницей Натальей Галашевой в технике быстрого рисунка. Среди ярких и броских скетчей с уголками города проложена собственная экскурсионная тропа. Начало — в 14:00, стоимость билета — 220 руб.

В ЯХМ теперь проходят арт-медиации. С помощью медиатора посетители смогут сами многое рассказать о произведениях искусства и попробуют взглянуть на картины с разных точек зрения и разных ролей. Медиатор поможет выстроить диалог между человеком и произведением искусства. Первая арт-медиация состоится на экспозиции «Искусство ХХ века» 12 июля в 14.30. Тема: «Портрет ХХ века. Человек и эпоха». Стоимость входного билета — 500 руб.

В Музее истории города Ярославля работу выставки «Ладно да нарядно» в Зале Нужина продлили до 13 июля включительно. Представлены живописные и графические работы художников из Ярославля, Углича и Ростова Великого, авторские куклы в традиционных русских костюмах и костюмах горожан Ярославской губернии. Стоимость входного билета — 200 руб.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

В Ярославле открылся XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи». До 9 июля кинопоказы будут организованы в «Киномаксе» в ТРЦ «Аура» в Ярославле, а 8 июля — в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, «Киномаксе» в ТРК «Альтаир», в ТРК «Яркий», в киноконцертном зале Вятского и МУК «Общественно-культурный центр» в Рыбинске. В числе картин для показа такие как «Каруза», «В объятиях дерева», «Мой дикий друг», «Мой дружок — киллер», «Овечка Сады». С полной программой кинопоказов можно познакомиться на сайте фестиваля.

8 июля в Ярославском планетарии состоится показ фильма «Покрышкин. Формула Победы», который будет сопровождаться обзором звездного неба. Зрители увидят звездное небо Ярославии и посмотрят на зрелищные сцены воздушных боёв в полнокупольном фильме. Фильм раскрывает путь героя от детского восхищения до фронтовых подвигов. Начало — в 18:00, вход бесплатный, но нужна регистрация.

В ярославских кинотеатрах идут показы комедийного боевика с Ребел Уилсон в главной роли «Шпионская свадьба». Сюжет: Сэм приехала на свадьбу подруги в качестве «подружки невесты», однако на торжестве никто не знает, что Сэм — спецагент. Девушка хотела отдохнуть, однако праздник оборачивается кошмаром: на остров высаживаются вооруженные наемники. Их цель - невеста, жених и все богатые гости.

В прокат вышла новая латиноамериканская мультипликационная лента «Повелительница города сказок». Девочка по имени Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Для возвращения домой ей предстоит пройтись по главам произведения в сказочном городе, а также отыскать источник магии, который управляет историями.

Алла Чижова