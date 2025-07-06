В Дагестане арестовали подростка за планирование теракта

В дагестанском Буйнакске сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, планировавшего самоподрыв, жертвами которого должны были стать полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, теракт был запланирован еще в марте этого года. Для совершения преступления подросток в заранее определенном месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, говорится в сообщении. Он уже заключен под стражу.

«Подросток вел канал в Telegram, проводил разведку, хотел подорвать "ментов", с марта выбирал места, где они собираются, в том числе и здание РОВД,— рассказал источник «Ъ» в силовых структурах. — Но сотрудники ФСБ смогли его отследить и задержали».

Последний пост в Telegram-канале подростка был опубликован 2 июля, на следующий день он был задержан.

Юлия Рыбина, Махачкала