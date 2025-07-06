Состоялся фестиваль «Рыбинское небо»

5 июля на аэродроме Южный в Рыбинском округе прошел VII фестиваль «Рыбинское небо». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Организаторы, в том числе ДОСААФ России, подготовили насыщенную программу для любителей авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что фестиваль подчеркивает вклад региона в авиационную промышленность. «Наш регион славится производством двигателей для гражданской и военной авиации, а также подготовкой инженеров»,— сказал он.

В рамках фестиваля прошел Кубок России по парашютному спорту памяти Татьяны Осиповой, в котором участвовали 40 спортсменов из разных регионов России и Беларуси. Гости могли насладиться выставкой авиационной техники, концертами, мастер-классами и фестивалем еды «Космический пикник». Для детей были организованы развлекательные зоны, а для всех посетителей — ярмарка народных промыслов и сувениров.

Антон Голицын