Главные новости за 5 июля. Кавказ

В Республике Дагестан сотрудники правоохранительных органов задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В создание в Кочубеевском округе Ставрополья крупного семеноводческого центра инвесторы вложат 7 млрд рублей. Здесь создадут более 100 рабочих мест, будут внедрены передовые технологии выращивания саженцев и обработки семян.

Состояние сотрудника Госавтоинспекции Кабардино-Балкарской Республики (КБР), раненого во время нападения на наряд ДПС в Нальчике 4 июля, остается крайне тяжелым. Злоумышленник нанес пострадавшему более 10 ножевых ранений, он находится в реанимации.

В городе Лермонтов Ставропольского края директора коммерческой организации заподозрили в сокрытии от государства денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, топ-менеджер, управляя производством пластмасс с сентября 2024 года по июнь 2025-го, сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам более 146 млн рублей.

В Ипатово Ставропольского края приступили к ремонту улицы Орджоникидзе. На участке длиной более 2,3 км появится новый асфальт и установят ограждения. На ремонтные работы из регионального и местного бюджетов выделено 65,5 млн рублей.