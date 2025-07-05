В Ставропольском крае более 2,3 км дороги обновят за 65,5 млн рублей

В Ипатово Ставропольского края приступили к ремонту ул. Орджоникидзе. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона. Здесь уточнили, что на участке длиной более 2,3 км появится новый асфальт и установят ограждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Работы ведутся в рамках краевой программы «Развитие транспортной системы». На ремонт дороги было выделено 65,5 млн руб. Основную часть финансирования осуществляется из бюджета регина.

По словам главы Ипатовского округа Веры Шейкиной, дорожный участок важен для горожан, так как обеспечивает сообщение с детской поликлиникой, школой, детсадом и др. социально значимыми объектами.

Ефим Мартов