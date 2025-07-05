На Ставрополье директора заподозрили в сокрытии от государства 146 млн рублей

В городе Лермонтов директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственное Управление СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2024 года по июнь 2025-го подозреваемый, осуществляя управление производством пластмасс и синтетических смол, сокрыл от взыскания (в счет погашения недоимки по налогам и сборам) деньги организации на общую сумму более 146 млн руб. С этой целью топ-менеджер проводил расчеты с контрагентами через подконтрольные ему организации, минуя собственные расчетные счета предприятия, уверены в СУ СКР по региону.

«Директор коммерческой организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере)», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по этому уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Также следователь СК России принимает меры для возмещения причиненного ущерба.

Ефим Мартов