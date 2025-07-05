В Кочубеевском округе построят семеноводческий центр за 7 млрд рублей
В Кочубеевском округе Ставропольского края появится крупный семеноводческий центр, в создание которого инвесторы вложат 7 млрд руб. Об этом сообщает информационный портал округа со ссылкой на представителей аппарата полпреда президента РФ в СКФО.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным информагентства на новом предприятии инициаторы проекта создадут более 100 рабочих мест. Здесь будут внедрены передовые технологии выращивания саженцев и обработки семян. По мнению специалистов, это позволит повысить качество и урожайность агрокультур.
Сегодня на Ставрополье продолжается поддержка элитного семеноводства на эти цели в 2025 году в краевом бюджете предусмотрели порядка 127 млн руб. Развитие этого направления курирует минсельхоз региона. Кроме того, ситуация в селекции и семеноводстве края находится на личном контроле губернатора Владимира Владимирова.