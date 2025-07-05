В Чувашии участника СВО назначили помощником главы республики

В Чувашии участника специальной военной операции и офицера запаса Руслана Валиуллина назначили помощником главы республики Олега Николаева. Об этом Олег Николаев сообщил в своем Telegram-канале.

Руслан Валиуллин будет курировать вопросы поддержки участников СВО и других ветеранов боевых действий в республике. Его назначение стало частью программы «Время СВОих», региональному аналогу программы «Время героев».

По поручению президента РФ в других российских регионах также действуют аналогичные федеральной программе. Они направлены на подготовку ветеранов специальной военной операции к трудовой деятельности в государственных структурах.

Влас Северин