Над Новгородской областью 5 июля сбили восемь беспилотников

Восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ликвидировали над территорией Новгородской области утром 5 июля. О работе системы ПВО сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

По информации врио главы субъекта, в результате ликвидации БПЛА жертв и разрушений не обнаружено. Господин Дронов поблагодарил силы ПВО Минобороны России.

Над территорией Ленобласти этой ночью сбили два беспилотника: один — в Гатчинском округе, второй — над Тосненским районом. Утром губернатор региона Александр Дрозденко объявил об отмене режима воздушной опасности. По информации Минобороны РФ, был еще и третий беспилотник.

Добавим, что ночью в аэропорту Пулково два раза вводили план «Ковер». В первый раз работа воздушной гавани была ограничена с 23:25 4 июля до 1:50 5 июля, во второй — с 2:49 до 5:44.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время первого интервала ограничений в Пулково был задержан вылет более 40 самолетов.

Татьяна Титаева