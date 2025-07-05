Дрозденко сообщил о ликвидации еще одного БПЛА в Ленобласти

Второй беспилотник сбили в Ленинградской области ночью 5 июля. Губернатор региона Александр Дрозденко в личном Telegram-канале отчитался о ликвидации еще одного дрона.

Глава 47-го региона уточнил, что беспилотник сбит над Тосненским районом. Как и в случае с первым БПЛА, жертв и разрушений нет.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что первый беспилотник система ПВО ликвидировала в Гатчинском округе. В аэропорту Пулково в 1:50 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Татьяна Титаева