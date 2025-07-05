Из-за ограничений в Пулково пришлось задержать вылет более 40 самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково сняли в 1:50. О возобновлении работы воздушной гавани в обычном режиме сообщили в пресс-службе Росавиации.

План «Ковер» действовал чуть больше двух часов. Из-за этого пришлось задержать вылет 41 самолета, следует из информации на онлайн-табло. Первым после снятия ограничений отправили рейс в Дубай.

Прилетающие в Петербург самолеты сядут в Пулково позже. Они начнут приземляться после 2:30.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. За это время в небе над Ленинградской областью сбили два беспилотника.

Татьяна Титаева