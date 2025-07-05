Пермский медхолдинг сменил топ-менеджера

Пермский медицинский холдинг «Философия красоты и здоровья» подтвердил смену топ-менеджера - вместо Ирины Гневашевой, возглавлявшей группу с основания, гендиректором стал Андрей Подтетенев. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что новый гендиректор возглавил ряд компаний холдинга.

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До работы в Перми господин Подтетенев занимал должность главврача самарского клинического госпиталя «Мать и дитя». Он является врачом акушером-гинекологом, доктором медицинских наук и профессором кафедры «Акушерство и гинекология» Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ им. Пирогова) и Московского государственного медико-стоматологического университета имени Александра Ивановича Евдокимова (МГМСУ им. Евдокимова).

Госпожа Гневашева, почти 20 лет управлявшая клиникой, заняла пост президента группы компаний «Философия красоты и здоровья». В новой должности она сосредоточится на разработке стратегии развития компании, привлечении инвестиций, развитии партнерских программ, сообщила компания.

Многопрофильный медицинский центр «Философия красоты и здоровья» основан в 2005 году на базе санатория-профилактория «Мотовилиха». Сеть уже около десяти лет входит в состав ГК «Медскан» (входит в структуру госкорпорации «Росатом»). «Философия красоты и здоровья» развивает направления диагностики и лечения, физиотерапии, операционный блок, клиническую онкологию и прочее. На базе центра имеется поликлиника для взрослых и детей, клиника репродукции, клинико-диагностическая лаборатория. Сеть объединяет лаборатории в Краснокамске и Соликамске, медцентры в Губахе, Барде и Нытве. В 2021 году «Философия красоты и здоровья» купила клинику «Любимый доктор» в Кудымкаре.