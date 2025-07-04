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Главные новости за 4 июля. Тамбов, Орел, Белгород, Воронеж, Липецк

Реконструкцию тамбовской филармонии планируют возобновить в 2026 году.

Главным судебным приставом Орловской области стала Татьяна Аксютина.

Белгородский «Русский инструмент» вкладывает 160 млн в расширение производства.

Чиновницам воронежского министерства ЖКХ добавили уголовное дело.

В Белгороде снова ищут подрядчика для ремонта усадьбы Волковой за 46 млн.

Липецкий бизнесмен Сергей Решетов с долгами на 568 млн решил стать банкротом.

Новый корпус завода сыворотки «Молвеста» под Воронежем подорожал до 8,5 млрд.

Воронежский предприниматель Сергей Слабунов откроет парк-отель за 300 млн.