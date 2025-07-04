Главные новости за 4 июля. Тамбов, Орел, Белгород, Воронеж, Липецк
Реконструкцию тамбовской филармонии планируют возобновить в 2026 году.
Главным судебным приставом Орловской области стала Татьяна Аксютина.
Белгородский «Русский инструмент» вкладывает 160 млн в расширение производства.
Чиновницам воронежского министерства ЖКХ добавили уголовное дело.
В Белгороде снова ищут подрядчика для ремонта усадьбы Волковой за 46 млн.
Липецкий бизнесмен Сергей Решетов с долгами на 568 млн решил стать банкротом.
Новый корпус завода сыворотки «Молвеста» под Воронежем подорожал до 8,5 млрд.
Воронежский предприниматель Сергей Слабунов откроет парк-отель за 300 млн.