Воронежский предприниматель Сергей Слабунов откроет парк-отель за 300 млн

Сергей Слабунов (рестораны «1586», «Энсо», компания Big Event) планирует открыть в парке «Белый колодец» под Воронежем отель «Гнезда мамонтов» стоимостью 300 млн руб. Об этом бизнесмен рассказал изданию De Facto.

«Первое “гнездо” планируем ввести уже в этом месяце»,— сообщил господин Слабунов.

По его словам, срок окупаемости составит 5–7 лет, а средняя цена проживания — 8–15 тыс. руб. Парк-отель рассчитан как на воронежцев, так и на туристов из других регионов.

В начале июня Сергей Слабунов открыл альпака-парк под Рыбинском в Ярославской области.