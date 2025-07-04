В Белгороде снова ищут подрядчика для ремонта усадьбы Волковой за 46 млн

Муниципальное учреждение Белгорода «Управление капитального строительства» объявило очередной аукцион по выбору подрядчика для капремонта объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба Волковой: главный дом, конюшня» на улице Корочанская, 318. Начальная цена контракта, как и в предыдущих трех торгах, составляет 46 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет и субсидии из областного. Это следует из аукционной документации.

Подрядчику необходимо выполнить работы до 1 мая 2026 года. Победителю предстоит отремонтировать кровлю, чердачное перекрытие, стены и плиты пола, модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, тепловую сеть, сети связи, а также — благоустроить и озеленить территорию. Гарантия на работы составит пять лет.

Заявки на участие в торгах подаются до 11 июля. Итоги подведут 15 июля.

Власти Белгорода пытаются найти подрядчика для ремонта ОКН с февраля. Аукционы объявлялись уже трижды, однако каждый раз они признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

О планах по культурной активации исторического района Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов