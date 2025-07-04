Главным судебным приставом Орловской области стала Татьяна Аксютина
На должность главного судебного пристава Орловской области приказом директора Федеральной службы судебных приставов назначена подполковник внутренней службы Татьяна Аксютина. Об этом сообщили пресс-службе ФССП.
главный судебный пристав Орловской области Татьяна Аксютина
Фото: сайт управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области
Госпожа Аксютина окончила Саратовскую госакадемию права. В 1999 году начала работать делопроизводителем в управлении Минюста по Мурманской области. С 2005 года служит в управлении ФССП по Орловской области, а в 2012 году была назначена заместителем руководителя управления. С октября 2024 исполняла обязанности руководителя управления — главного судебного пристава региона.