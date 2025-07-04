Экс-главу Унцукульского района Дагестана осудили за связь с боевиками

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил экс-главу Унцукульского района Шамиля Магомедова к семи с половиной годам колонии строгого режима за незаконное хранение оружия и вымогательство, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Как следует из материалов дела, в июне 2012 года Шамиль Магомедов незаконно приобрел огнестрельное оружие, которое хранил у себя дома в Махачкале до его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска.

А в марте 2011-го, выяснили следователи, он вступил в преступный сговор с лидером бандгруппы «Гимринская». В апреле того же года Магомедов приехал на работу к жителю Дербентского района и со своего мобильного телефона воспроизвел ему аудиозапись с требованием руководителя бандгруппы передать ему €400 тыс., угрожая в случае неподчинения насилием ему и членам его семьи. Отказавшись выполнять эти требования, потенциальная жертва вымогателей обратился в правоохранительные органы.

Шамиль Магомедов возглавил Унцукульский район уже после этих событий. Он победил на местных выборах в октябре 2012 года, а в декабре 2014-го покинул пост, став вскоре депутатом республиканского парламента.

В августе 2020 года родственники Магомедова сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в его махачкалинском доме изъяли оружие, а спустя неделю «похитили» его, когда он находился в гостях в подмосковном Одинцово, и переправили в Махачкалу.

Юлия Рыбина, Махачкала