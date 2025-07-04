Суд в Москве арестовал Maybach террористов из Ингушетии

Как стало известно “Ъ”, Басманный районный суд Москвы арестовал ряд автомобилей, в том числе Maybach, по уголовному делу террористического сообщества, действовавшего в Ингушетии. Речь идет о боевом крыле общины (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева (признано террористическим и запрещено в РФ). Его участники, по данным следствия, нападали на силовиков и были причастны к теракту в «Крокус Сити Холле» — они предоставили исполнителям преступления автоматы Калашникова и боеприпасы.

В ходе обысков у фигурантов и связанных с ними людей сотрудники ГСУ СКР и ФСБ изъяли деньги, ценности, оружие и несколько иномарок, в том числе Maybach. По данным силовиков, автомобили составляют «базу ресурсного обеспечения террористического сообщества и до момента изъятия находились в пользовании его организаторов, руководителей и участников».

Решение суда было обжаловано, однако Мосгорсуд оставил его в силе.

Николай Сергеев