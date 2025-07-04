Минобороны РФ подало новый иск к пермскому телефонному заводу

Министерство обороны РФ требует взыскать с пермского телефонного завода «Телта» 29 млн руб. Как сообщает ТАСС, соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы. Подробности требований военного ведомства не известны, иск к рассмотрению пока не принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в апреле Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы сразу два иска к «Телте» на общую сумму 63 млн руб. Ведомство признано потерпевшей стороной по делу учредителя «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова, а также главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Все они обвиняются в пяти эпизодах хищения на общую сумму около 46 млн руб. при изготовлении телефонных аппаратов (ТА-88). Подсудимые из «Телты» не признают своей вины, господин Пальмов частично признал вину. В ходе расследования бывших топ-менеджеров завода также обвинили в даче взятки начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю.

Еще один фигурант уголовного дела, связанного с «Телтой» — бывший замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин в апреле 2025 года был признан виновным в получении взяток от бывших руководителей телефонного завода. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.