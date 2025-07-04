«Теплосеть» и «ТЭК СПб» проведут испытания в четырех районах Петербурга

В пятницу, 4 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» проводят последние на этой неделе гидравлические испытания в четырех районах города. Трубопроводы проверяют на плотность и прочность в преддверии очередного отопительного сезона, уточнили в теплогенерирующих компаниях.

В Выборгском районе давление повысили на внутриквартальных сетях по Большому Сампсониевскому проспекту — от д. 79, лит. А до д. 98 по четной и нечетной сторонам, Земледельческой улице, д. 1, лит. А, Белоостровской улице, д. 3 и 1-му Муринскому проспекту, д. 2, лит. А.

Во Фрунзенском районе проверяют трубопроводы, проходящие по улицам: Малая Балканская, Белы Куна, Будапештская, Димитрова, Белградская, Фучика, Софийская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Малая Карпатская, Карпатская, Бухарестская, Малая Бухарестская, Турку, Пражская, Альпийский переулок и Малая Каштановая аллея.

В Московском районе в зону испытаний попали тепловые сети по улицам: Звездная, Орджоникидзе, Типанова, Кузнецовская, Бассейная, Свирская, Ленсовета, Пулковская, проспекты Космонавтов, Витебский, Дунайский, Южное шоссе.

В Невском районе проверке подверглись теплосети по улицам: Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Дмитрия Устинова, Тепловозная, проспекты Шлиссельбургский, Рыбацкий, Обуховской Обороны, переулки Скачков и Слепушкина.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в ресурсоснабжающих организациях.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в общей сложности на текущей рабочей неделе в Петербурге запланировано 55 гидравлических испытаний в 14 районах города.

Андрей Цедрик