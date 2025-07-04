Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении на лужайке перед Белым домом поединка UFC. Об этом он сообщил во время выступления в штате Айова, посвященного предстоящей в 2026 году 250-й годовщине принятия Декларации независимости США.

«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места»,— отметил господин Трамп. По его словам, речь идет о «полноценном поединке» за звание чемпиона, на котором планируется собрать 20-25 тыс. зрителей.

Когда именно пройдет бой и кто будет в нем участвовать, президент США не уточнил. Как приводят американские СМИ слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп настроен «совершенно серьезно».