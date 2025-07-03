Нижнему Новгороду подали «швейцарский» счет

Группа компаний ЕКС, проводившая к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году масштабное благоустройство парка «Швейцария», взыскала с муниципального заказчика 105,8 млн руб. за неоплату корректировки проекта. Старый договор на проектно-изыскательские работы недавно был расторгнут судом. Еще один иск от бывшего генподрядчика заявлен на 80 млн руб., но пока он приостановлен. При этом городские власти третий год пытаются добиться в суде передачи от ГК ЕКС исполнительной документации по крупнейшему проекту благоустройства и требуют устранения выявленных недостатков.

На протяжении трех лет вокруг обновленного парка идут судебные споры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил заявление АО «Группа компаний ЕКС», которое просило расторгнуть старый муниципальный контракт 2019 года на разработку проектно-сметной документации по комплексному благоустройству территории парка «Швейцария». Также истец просил взыскать с Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода 146,5 млн рублей долга.

ГК ЕКС была проектировщиком и исполнителем благоустройства парка «Швейцария», это был самый затратный проект к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году, стоимость работ составила 3,7 млрд руб. Судебный спор касался дополнительных работ, которые муниципалитет отказался оплачивать, но признал, что они были проведены.

Как следует из решения, в 2019 году генподрядчик ГК ЕКС увязывал инженерные коммуникации и сооружения в парке, а также мероприятия по берегоукреплению склона с проектируемым газопроводом высокого давления. Под склоном парка планировался необходимый городу газопровод от ул. Ларина до центра Нижнего Новгорода.

В 2020 году с компанией «Газпром газораспределение Нижний Новгород» были согласованы проектные решения. Однако затем была представлена для согласования новая трасса сетей газоснабжения, заметно отличавшаяся от предыдущего варианта.

Изменение трассировки газопровода затронуло генеральный план территории, а также проектируемые в «Швейцарии» павильоны, сети и берегоукрепление — потребовалось вносить корректировку в проект по благоустройству парка. Это автоматически влекло за собой изменения в техзадании и увеличение объемов, сроков и стоимости работ.

Как объяснил истец в суде, город, согласовав новое прохождение газопровода, фактически в одностороннем порядке поменял исходные данные и потребовал от ГК ЕКС разработать новую проектную документацию за счет компании. По готовому проекту были выставлены замечания от управления капстроительства и инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода. В итоге ГК ЕКС поручили выполнить контрольное бурение скважин для сравнения геологической и гидрогеологической ситуации на склоне парка, чтобы сравнить с ранее проведенными изысканиями.

А в 2022 году компания узнала, что на второй этап подготовленного им проекта невозможно получить положительное заключение госэкспертизы ввиду прокладки новой трассы газопровода.

В мэрии не оспаривали, что генподрядчик внепланово потратил при проектировании 105,8 млн руб., но добровольно оплачивать их отказались.

В итоге суд решил взыскать эту сумму с городского управления капстроительства, расторгнув его контракт с ГК ЕКС. Еще более 40 млн руб. задолженности, которую просила взыскать компания, ссылаясь на другие допзатраты, суд счел недоказанной и в этой части отказал.

Тем не менее сумма взыскания в сотню миллионов рублей является довольно существенной для бюджета. В администрации Нижнего Новгорода пока не определились, будут ли обжаловать это решение в пользу генподрядчика. Любопытно, что основной договор по благоустройству «Швейцарии» стоимостью 3,7 млн руб., судя по данным госзакупок, еще считается действующим — окончательного расчета по проекту 2021 года еще нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», городские власти третий год судятся с подрядчиком, пытаясь обязать ГК ЕКС устранить выявленные в благоустройстве парка недостатки и передать заказчику исполнительную документацию по контракту. В свою очередь компания в 2024 году подала еще один иск к городу на 80 млн долга. Однако в суде его пока приостановили до рассмотрения спора о дефектах в парке. Чтобы определить недостатки в «Швейцарии» и причины, по которым они возникли, была проведена судебная экспертиза, очередное заседание которой состоится в августе.

Что касается подрядчика, то он не всегда вел себя добросовестно. Двух руководителей нижегородского проекта ГК ЕКС ранее осудили в Нижнем Новгороде за хищения 39 млн руб. за счет занижения объемов стройматериалов в ходе благоустройства. Однако компания сразу погасила ущерб по уголовному делу, и ее сотрудники отделались условными сроками.

Роман Кряжев