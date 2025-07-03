Главные новости за 3 июля. Новороссийск

СК «Семья» не планирует в данный момент входить в состав учредителей команды новороссийского «Черноморца».

Новороссийский морской торговый порт организовал фотовыставку работ Евгения Халдея, автора знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

Городской Совет Анапы утвердил дату проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы курортного города. Выборы назначены на 5 декабря 2025 года.

Руководство новороссийского ФК «Черноморец» ведет диалог с ГК «Дело» о возможной дальнейшей финансовой поддержке клуба и детской футбольной школы.

В Новороссийске на стройке выявили 27 нелегальных иностранцев.

Судно «Транзит Тавайза» впервые совершит прямой заход в порт Новороссийска.

На Кубани осталось 207 многоквартирных самостроев, при этом лишь один из них — в Новороссийске.