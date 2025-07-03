В Новороссийске на стройке выявили 27 нелегальных иностранцев

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал–2025», направленной на выявление нарушений миграционной сфере. В ходе рейда выявили более 1,8 тыс. фактов несоблюдения миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД России по Чувашской Республике Фото: Пресс-служба МВД России по Чувашской Республике

На строительном объекте в Новороссийске выявили 27 нелегально трудившихся иностранцев. По результатам проверок приезжие привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и 18.8 (нарушение режима пребывания в стране) КоАП РФ.

По итогам операции на Кубани было вынесено более 160 решений о выдворении, а общая сумма административных штрафов превысила 7,6 млн руб.

В ходе оперативных мероприятий также выявили местоположение иностранного гражданина, разыскиваемого по линии межгосударственного розыска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске проверили 63 объекта на наличие нелегальных работников. Полицейские выявили 105 административных правонарушений и вынесли 16 решений о депортации иностранцев.