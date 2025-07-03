В Анапе назначили конкурс на выборы мэра

Городской Совет Анапы утвердил дату проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы курортного города. Выборы назначены на 5 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе городского Совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прием документов от претендентов начнется 17 сентября 2025 года. Депутаты сформировали состав конкурсной комиссии, которая будет оценивать кандидатов. Согласно законодательству, половину членов комиссии назначает городской Совет, вторую половину - действующий глава администрации.

Напомним, что предыдущий мэр Анапы Василий Швец, занимавший должность с 2020 года, подал в отставку 24 июня 2025 года по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющей обязанности главы города назначена Светлана Балаева, занимавшая пост первого заместителя.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Василий Швец руководил курортом в период с 2020 по 2025 год. За это время бюджет города вырос в пять раз: с 5,5 до 28 млрд руб. Доходы предприятий курортного комплекса увеличились в 4,5 раза и составили порядка 60 млрд руб.