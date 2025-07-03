Пономарев: ФК «Черноморец» продолжает диалог с ГК «Дело» о возможной поддержке

Руководство новороссийского ФК «Черноморец» ведет диалог с ГК «Дело» о возможной дальнейшей финансовой поддержке клуба и детской футбольной школы, сообщил журналистам генеральный директор ФК «Черноморец» Максим Пономарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ФК «Черноморец» Фото: Telegram-канал ФК «Черноморец»

«ГК “Дело” совершила огромный вклад в ФК “Черноморец”. Мы благодарны им за это, и этот вклад нельзя недооценивать ни в коем случае. Сейчас мы продолжаем диалог о возможной поддержке клуба и детской футбольной школы. Нужно понимать, что Сергей Николаевич {Шишкарев} уроженец Новороссийска и для него это тоже важно. Все остальное — домыслы»,— сказал господин Пономарев.

Он добавил, что в прошлом сезоне «Черноморец» занял третье место в Первой лиге, имея не самый большой бюджет — шестой-седьмой сверху. «Это говорит о том, что в футбол играют не деньги, в футбол играют команды»,— резюмировал Максим Пономарев.

В июне 2025 года владелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев объявил о выходе из ФК «Черноморец». Компания являлась титульным спонсором клуба с 2022 года. Изначально господин Шишкарев ставил задачу клубу — выйти в течение ближайших трех лет в топ-дивизион.

В нынешнем сезоне «Черноморец» (64 очка) занял третье место, получив право сыграть в стыковых матчах за место в Российской премьер лиге (РПЛ), однако не прошел лицензирование из за несоответствия 12-тысячного стадиона «Центральный» требованиям РПЛ.

После этого господин Шишкарев обвинил Максима Пономарева в том, что клуб мог быть причастен к договорному матчу в игре заключительного тура сезона МЕЛБЕТ Первой лиги против «Сочи». Скандал урегулировали. По словам Максима Пономарева, состоялся «личный и конструктивный разговор» с бизнесменом. «Все вопросы, связанные с матчем "Черноморец — Сочи", были закрыты. Все недоразумения и вопросы полностью устранены»,— заявил руководитель клуба.

Вчера, 2 июля, стало известно, что новым спонсором ФК «Черноморец» стала СК «Семья». Кроме того, руководство города утвердило план реконструкции стадиона «Центральный».

Наталья Решетняк