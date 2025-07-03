Судно «Транзит Тавайза» впервые совершит прямой заход в порт Новороссийска

Корабль транспортной группы «Транзит» впервые совершит прямой заход в порт Новороссийск в рамках расширения сервиса Fetled Express, сообщает «ПортНьюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Судно, вышедшее из китайского порта Нанша 2 июля, после прохождения Суэцкого канала совершит заходы в турецкие порты Стамбул и Измит, после чего направится напрямую в Новороссийск.

Как отмечают операторы сервиса, прямые рейсы в Новороссийск позволяют существенно сократить сроки доставки и оптимизировать логистические цепочки между Китаем, Турцией и Россией.

Fetled Express является частью масштабной интермодальной системы перевозок по маршруту Азия-Россия, соединяя ключевые порты Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Турции и России. Полный маршрут линии включает: Шанхай — Нингбо — Нанша — Хошимин — Коломбо — Стамбул — Новороссийск — Стамбул — Санкт-Петербург — Калининград.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что группа компаний «Дело» заключила соглашение с индонезийской Mologiz о строительстве глубоководного порта в провинции Южная Суматра. Соответствующий документ подписали на полях ПМЭФ-2025.