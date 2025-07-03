СК «Семья» не планирует входить в состав учредителей «Черноморца»

СК «Семья» не планирует в данный момент входить в состав учредителей команды новороссийского «Черноморца», об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новый инвестор планирует поддерживать клуб финансово и не намерен участвовать в реконструкции стадиона напрямую, так как общегородским имуществом заведует администрация города.

Церемония официального подписания соглашения СК «Семья» с клубом состоится 10 июня, там инвестор планирует озвучить объем средств, выделенных для развития «Черноморца».

«Планы большие, сегодня обсуждали коллаборации с фан-клубом и самим "Черноморцем", направленные на развитие детского спорта, интеграции на наших объектах, товарищеские матчи, мастер-классы для детей наших ЖК. Мы взаимодействуем с клубом, а администрация является основным учредителем»,— рассказали в компании.

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Кубани, входит в топ-5 застройщиков Краснодарского края. За 10 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ФК «Черноморец» продолжает диалог с бывшим инвестором ГК «Дело» о возможной поддержке.

В июне 2025 года владелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев объявил о выходе из ФК «Черноморец». Компания являлась титульным спонсором клуба с 2022 года. Изначально господин Шишкарев ставил задачу клубу — выйти в течение ближайших трех лет в топ-дивизион.

В нынешнем сезоне «Черноморец» (64 очка) занял третье место, получив право сыграть в стыковых матчах за место в Российской Премьер-лиге (РПЛ), однако не прошел лицензирование из за несоответствия 12-тысячного стадиона «Центральный» требованиям РПЛ.