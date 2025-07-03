Международные резервы России обновили исторический рекорд

Международные резервы России достигли нового исторического максимума, сообщили в Банке России. По состоянию на 27 июня их объем составил $687,7 млрд, что на $0,5 млрд больше, чем на 20 июня, когда показатель равнялся 687,2 млрд долларов.

Рост резервов за неделю составил 0,1%. Предыдущий рекорд был установлен 9 мая 2025 года — тогда показатель достигал 687,3 млрд долларов. За весь 2024 год международные резервы России увеличились на 1,8%, а к 1 января текущего года их объем составлял 609,1 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, доступные Банку России и правительству страны. В состав резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) — расчетная единица Международного валютного фонда (МВФ), резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте и иные резервные активы.