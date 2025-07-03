«Матери-героини» получат надбавку к пенсии в 36,5 тыс. рублей

Правительство разработало законопроект о мерах поддержки женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Документ предоставляет женщинам, родившим десять и более детей, льготы на медицинскую помощь, освобождает от оплаты жилья и коммунальных услуг, а также дополнительную выплату к пенсии в размере 36,5 тыс. руб.

Кроме того, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тыс. рублей. Оформить ее можно будет на портале «Госуслуг». В случае принятия проекта, меры поддержки начнут действовать с 1 января 2026 года.

«Весь этот комплекс мер — еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время обсуждения инициативы на заседании правительства.

Полина Мотызлевская