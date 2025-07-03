Имя нового мэра Анапы станет известно 5 декабря

Пятого декабря 2025 года депутаты городского совета Анапы проголосуют за представленных кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба городского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Документы от кандидатов начнут принимать 17 сентября 2025 года. Кроме того, парламентарии выбрали членов конкурсной комиссии. В составе комиссии 50% участников, назначенных городским советом, оставшиеся 50% — лица, назначенные мэром курорта.

Ранее, 24 июня 2025 года, сессия городского совета депутатов Анапы приняла отставку главы администрации города Василия Швеца, который занимал пост с 2020 года. Мэр покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Исполняющим обязанности мэра Анапы назначили первого заместителя главы города-курорта Светлану Балаеву.

Анна Гречко