Историческое здание выставили на продажу в районе площади Первой пятилетки

Дом.рф выставил на продажу историческое здание в районе площади Первой пятилетки (Уралмаш, Екатеринбург) за 61,7 млн руб. Имущественный комплекс, выставленный на продажу, включает в себя объект культурного наследия федерального значения. Строение входит в «Комплекс зданий площади Первой пятилетки», построенный в 1931 году под руководством главного архитектора Свердловска Петра Оранского.

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На площадке указано, что на торгах продают самое здание площадью 3,5 тыс. кв. м, а земельный участок под ним сдают в аренду (площадь — 0,24 га). Точный адрес объекта — ул. Ильича, 2, рядом с Летним парком. Торги назначены на 8 августа.

В разные годы в нем размещались Орджоникидзевский суд и прокуратура. Перед здание установлен памятник директору Уралмашзавода Борису Музрукову.

Мария Игнатова