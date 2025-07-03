МВД обновило список самых разыскиваемых преступников в России

На сайте базы данных розыска МВД обновился список самых разыскиваемых преступников в России. Список пополнили два командира украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической в России и запрещена), «орский маньяк» и другие преступники. За помощь в розыске каждого из списка министерство предлагает награду в 1 млн руб.

В перечне значатся:

Командиры «Азова» (организация признана террористической в России и запрещена) Контсантин Немичев и Сергей Величко. Их обвиняют в пытках и жестоких убийствах российских военнослужащих; «Орский маньяк» Валерий Андреев, подозреваемый в изнасиловании убийстве восьми девушек. Его поисками также занимается Интерпол; Николай Емельянов — лидер ОПГ, на счету которой около 60 убийств; Заказчик покушения на судью Владимир Кириллов; Дмитрий Мамонов, убивший во время застолья своего знакомого. Чтобы избежать наказания, он заминировал труп, замкнул детонатор на замок входной двери и скрылся; Киллер Олег Тимошенко. Он совершил несколько заказных убийств в Молдове, после чего стал киллером в ОПГ криминального авторитета Урузбая; Андрей Самойлов, убийца семьи челябинского бизнесмена Юрия Пестрова. Орудовал с подельником Владимиром Гапоновым, который при задержании заявил, что Самойлова нет в живых; Заказчик поджога ТЦ «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) Фахрудин Махмудов; Член волгоградской ОПГ Владимир Шестерин, подозреваемый в убийстве вице-президента Федерации бокса Волгоградской области Станислава Галкина.

В то же время из списка пропал член банды уральских неонацистов Семен Ермолинский. Ее участники называли себя «чистильщиками» и убивали мигрантов, наркоторговцев и сутенеров. Всего на счету «чистильщиков» 16 убийств.

Никита Черненко